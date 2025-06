Iscrizioni in Serie C, è il giorno della verità: sono ore di paura, attesa e fermento

Scade a mezzanotte la deadline per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. Ci sono diverse squadre in bilico: sono ore di passione per Triestina, Spal e Brescia, ma non è escluso che possano emergere altri casi critici. Spacciata la Lucchese (dichiarata ormai fallita anche dal tribunale) che ripartirà dalle categorie dilettantistiche. A Trieste è corsa contro il tempo: secondo l’edizione odierna de Il Piccolo ci sono i 700mila euro per la fidejussione, ma sarà complicato ottenerla da una banca in così poche ore.

Situazione delicatissima a Brescia, dove pare che la proprietà abbia ormai gettato i remi in barca. Sono ore di attesa e fermento anche a Ferrara, dove si aspettano i pagamenti dagli Stati Uniti per procedere all’iscrizione. Ricordiamo che ogni domanda d’iscrizione passerà poi al vaglio dei controlli della Covisoc.

Insomma, sono davvero ore delicate e di passione. Per l’ennesima estate che rischia di avere un bilancio funebre per l’universo professionistico del calcio italiano.