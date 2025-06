Italia, Donnarumma: “Gare del genere non sono accettabili. Serve un esame di coscienza”

Gianluigi Donnarumma ha parlato così alla Rai dopo la sfida tra la Norvegia e l’Italia: “Non ho spiegazioni al momento, bisogna rendersi conto della prestazione di stasera. I nostri tifosi non meritano questo, bisogna farsi un esame di coscienza e uscire tutti insieme da questa situazione. Ora la forza per rialzarci deve scattare da noi, siamo l’Italia e non è accettabile questo tipo di partita. Ognuno deve fare mea culpa e se ne uscirà tutti insieme”.