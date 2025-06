MotoGP, Aragona: sarà duello tra Marc ed Alex Marquez? Bagnaia vuole tornare al successo

Tutto pronto per l’ottavo Gran Premio di questo emozionante Motomondiale. Sarà ancora la Spagna protagonista in questo fine settimana: si correrà, infatti, al MotorLand Aragón di Alcañiz. Cosa aspettarsi da questa gara? Scopriamolo insieme.

Come facile immaginare, è la Ducati ad arrivare all’ottavo appuntamento stagionale da stragrande favorita. La casa di Borgo Panigale è protagonista di questo inizio di stagione grazie alla presenza di quattro campioni nelle prime quattro posizioni. In testa alla classifica piloti troviamo Marc Márquez, il quale ha raggiunto quota 196 punti e un vantaggio di 24 lunghezze sul fratello Alex.

Potrebbero i due fratelli spagnoli dire la loro anche al Moto GP d’Aragona? Sicuramente è un’ipotesi da prendere in considerazione. Su Planetwin365, la vittoria di Marc Márquez è proposta a 1,42; su WilliamHill e Betclic 1,55. Ricordiamo che il 32enne di Cervera è reduce dal terzo posto di Silverstone. Il possibile successo di Alex Márquez, invece, è bancato su Planetwin365 5,30; su WilliamHill e Betclic la quota è di 4.

Per la gara di questo fine settimana, però, è impossibile non considerare una reazione da parte di Francesco “Pecco” Bagnaia. Il torinese non sta sicuramente rispettando le aspettative, in questo inizio stagione, e i problemi riscontrati sono stati confermati nell’ultimo impegno stagionale, quello di Silverstone, dove è stato costretto al ritiro. L’ultimo successo di Bagnaia in questo circuito risale al 2021: la possibilità che “Pecco” torni al successo pagherebbe su Planetwin365 7,75 volte la posta; su Betclic e WilliamHill la quota è di 5.

Molto meno probabile, almeno sulla carta, la vittoria di Franco Morbidelli: in questo caso parliamo di 33 volte la posta su Planetwin365; su Betclic e WilliamHill 40.

Dopo la super prestazione in Gran Bretagna, merita attenzioni Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia è reduce da un magnifico primo posto di Silverstone e ora potrebbe confermarsi. Su Planetwin365, la vittoria di Bezzecchi in Spagna pagherebbe ben 31 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 30.

In cerca di punti per poter risalire la classifica piloti Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha è attualmente ottavo in classifica generale: la possibilità che vinca il Gran Premio d’Aragona pagherebbe su Planetwin365 9 volte la posta; su Betclic e WilliamHill 5.