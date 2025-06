Norvegia-Italia, gara fondamentale per gli azzurri: le probabili formazioni

Italia e Norvegia si sfidano per le qualificazioni ai mondiali. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni: 3-4-2-1 per gli azzurri, in Di Lorenzo e Bastoni al fianco dell’esordiente Coppola. In mediana Barella e Rovella, con Zappacosta e Udogie sulle corsie laterali. Frattesi e Tonali sono pronti ad agire alle spalle di Retegui.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Schjeldereup. CT

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui. CT Spalletti