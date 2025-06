Sinner lascia il campo, lacrime al Roland Garros: fan spiazzati

Il Roland Garros 2025 entra nella sua fase più calda e lo fa con due nomi italiani impressi tra i quattro semifinalisti del torneo.

Una notizia che risuona come un trionfo per il tennis azzurro, mai così in alto nella storia recente. Da un lato Jannik Sinner, il numero uno del mondo, che ha letteralmente annichilito Alexander Bublik con un secco 6-1, 7-5, 6-0, dimostrando ancora una volta un livello di gioco fuori scala per chiunque lo affronti in questa fase della stagione. Dall’altro, Lorenzo Musetti, capace di incantare nella sua cavalcata parigina, che lo vedrà ora affrontare il temibile Carlos Alcaraz in una semifinale dal profumo di nuova generazione.

Per Sinner, invece, l’ostacolo risponde al nome di Novak Djokovic, che ha superato Alexander Zverev in quattro set (4-6, 6-3, 6-2, 6-4), confermando di essere ancora pronto per grandi battaglie. Il match tra l’altoatesino e il campione serbo si preannuncia un duello epico, tra la solidità mentale di Jannik e l’esperienza infinita del 24 volte campione Slam. Ma a rendere ancora più indimenticabile la giornata di Sinner è stato un momento che nulla ha a che fare con le righe del campo e i numeri del tabellino.

Tennis, cuore e lacrime: Sinner non ha resistito

Subito dopo la vittoria su Bublik, mentre il pubblico dello Chatrier ancora applaudiva l’ennesima prestazione impeccabile del suo beniamino acquisito, Jannik Sinner ha regalato un momento destinato a rimanere nella memoria di una giovanissima tifosa (e non solo). Avvicinandosi alla tribuna, il campione azzurro si è tolto l’asciugamano che aveva utilizzato durante il match e lo ha consegnato direttamente a una bambina seduta in prima fila. Un gesto semplice ma potentissimo. La piccola, sorpresa e travolta dall’emozione, non è riuscita a trattenere le lacrime, stringendo forte l’asciugamano come se fosse un tesoro.

Una scena di rara dolcezza, che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti e ha mostrato ancora una volta l’umanità di un campione che, nonostante i trionfi, non ha mai perso il contatto con il pubblico e con i più piccoli, a cui spesso regala attenzioni speciali. Non è la prima volta che Sinner si distingue per gesti di grande sensibilità fuori dal campo, ma stavolta l’emozione della bambina ha reso tutto ancora più autentico. Mentre molti atleti si chiudono nella propria bolla, Jannik continua a costruire la sua leggenda anche attraverso i dettagli. E quel sorriso tra le lacrime di una bimba al Roland Garros, oggi, vale quanto una semifinale vinta.