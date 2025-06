Terremoto Verstappen in F1: “Squalificato dal campionato”

Verstappen merita la squalifica, il parere è duro come pochi e non hanno risparmiato l’olandese!

La stagione che si sta svolgendo in F1 è forse la peggiore di Max Verstappen, se consideriamo che il pilota olandese ha vinto praticamente tutte le altre a cui ha partecipato negli ultimi anni. Il pluricampione ed astro nascente di Red Bull mai si sarebbe aspettato di avere a che fare con una McLaren così in forma che, praticamente in un anno, ha colmato tutto il divario accumulato con le rivali.

L’ultima goccia è stata il GP di Spagna dove abbiamo visto gli effetti disastrosi che questa tensione e frustrazione possono avere su un pilota esperto. Max ha infatti rischiato una manovra azzardata su George Russel, rischiando di causare un incidente a catena molto pericoloso che avrebbe potuto anche terminare prima del tempo la gara del pilota inglese e la sua.

Durante un passaggio in curva, seguendo dapprima le info del Team Radio e successivamente agendo di testa sua in modo inconsulto, il pilota ha rallentato per fare strada al pilota di Mercedes prima di accelerare subito. Una manovra molto pericolosa che avrebbe potuto costargli molto più dei dieci secondi di penalizzazione e dei tre punti in meno sulla Super Licenza.

A pensare che Verstappen potrebbe essere squalificato sono tanti colleghi specialmente alla luce del fatto che il campione ha un solo punto sulla Super Licenza e, di conseguenza, al prossimo errore sarebbe squalificato automaticamente per una gara. Ma andavano presi provvedimenti da subito.

Verstappen come Schumacher: “Serviva la bandiera nera”

A pensarlo sono i commentatori Nico Rosberg – questi ex pilota di F1 – e Johnny Herbert che su Sky Sport F1 hanno detto la loro, sostenendo che il comportamento del pilota sarebbe stato passibile da subito di squalifica come è già successo con um noto campione anni fa: “Chiunque può andare a sbattere contro un altro pilota ma è inaccettabile che succeda di proposito” – commenta Herbert – “Bisogna mettere fine a questo tipo di aggressività”

Il precedente a riguardo è relativo a quanto avvenuto nel 1997 durante il GP d’Europa dove il pilota tedesco, in lotta con Vilenueve per il titolo, sterzò bruscamente chiudendo troppo una curva in quello che molti fans videro come un tentativo di mandare fuori strada il rivale. A uscire e a prendere bandiera nera, però, fu proprio il tedesco.

“Sono cose che non hanno cittadinanza in F1 e andrebbero punite severamente per far sì che non accadano più. La penalità di 10 secondi è insufficiente perché mette questa manovra sullo stesso piano di altri incidenti di gara”, concludono i due ex piloti. La Formula Uno è uno sport pericoloso dove questo tipo di manovre possono costare caro. E forse, noi semplici fans a differenza dei piloti tendiamo a dimenticarlo.