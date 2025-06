Ultim’ora Alcaraz-Musetti, match cancellato: è polemica

Sembrava un traguardo impossibile, e invece il tennis italiano maschile si ritrova a un passo dalla leggenda. Dopo 65 anni, due italiani approdano insieme in semifinale al Roland Garros.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i volti di una generazione che non ha paura di sfidare i giganti, se la dovranno vedere con due avversari temibilissimi. Il primo ha dominato Bublik nei quarti, confermando uno stato di forma semplicemente spaventoso; il secondo, dopo una cavalcata entusiasmante, si prepara alla prova del fuoco contro Carlos Alcaraz, attuale numero due al mondo e probabilmente il più temibile rivale su terra battuta.

Dall’altra parte del tabellone, Sinner incrocerà Novak Djokovic, uscito vincitore da una battaglia durissima contro Alexander Zverev. Sarà un incrocio di destini e di epoche: da una parte il presente e il passato glorioso di Nole, dall’altra il futuro che è già qui, pronto a prendersi tutto. In palio, più di una semplice finale: Musetti, in caso di vittoria su Alcaraz e di contemporanea sconfitta di Djokovic, potrebbe addirittura superare il serbo nel ranking mondiale. Un intreccio che promette emozioni a colpi di racchetta, di cui però in pochi potranno goderne.

Binaghi sbotta: “Il tennis non è un lusso per pochi”

A rovinare parzialmente la festa ci pensa il palinsesto televisivo italiano. Le due semifinali, che vedranno protagonisti Sinner e Musetti, saranno visibili solo su Eurosport, piattaforma a pagamento. Una scelta che ha scatenato l’ira di Angelo Binaghi, presidente della FITP, che ha pubblicamente attaccato il sistema delle pay-tv e l’assenza di una normativa che tuteli la visione degli eventi sportivi di interesse nazionale. In Spagna vedranno Alcaraz in chiaro. In Italia, invece, sarà uno spettacolo per pochi abbonati – ha tuonato Binaghi, evidenziando l’assurdità di una situazione che penalizza milioni di appassionati. “Il Governo deve restituire il tennis agli italiani. Non possiamo accettare che risultati di portata storica siano accessibili solo a una nicchia”.

La polemica tocca un nervo scoperto: al momento, solo Internazionali d’Italia, Coppa Davis e BJK Cup rientrano tra gli eventi che, per legge, devono essere trasmessi in chiaro. Gli Slam, Roland Garros compreso, sono esclusi. Una revisione della normativa è in corso, ma troppo tardi per questo momento storico. Così, mentre il campo regala sogni, la televisione lascia l’amaro in bocca. In attesa che le istituzioni rispondano all’appello di Binaghi, resta la speranza che la finale, almeno, possa essere vista da tutti. Perché se la storia chiama, non può esserci un telecomando a rispondere solo per pochi.