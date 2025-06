La Virtus Bologna è in finale Scudetto contro Brescia, la 5a di fila, dopo la vittoria in gara 4 per 84-78 al Forum contro l’Olimpia Milano, battuta in volata e eliminata 3-1. La squadra di Messina, vincitrice degli ultimi tre titoli in Italia, esce battuta nonostante 30 punti di un maestoso Mirotic. Decisivo invece per Bologna Toko Shengelia, pazzesco con 25 punti e 10 rimbalzi.