Figuraccia Italia a Oslo: torna l’incubo playoff? Strada in salita!

“Caporetto Italia. Spalletti perde 3-0 in Norvegia, Mondiale a rischio“. Questo il titolo in taglio alto della prima pagina dell’edizione odierna de Il Mattino. “Disastro azzurro, Mondiale a rischio” scrive il Il Messaggero in edicola oggi. “Basta!” scrive La Gazzetta dello Sport dopo la debacle dell’Italia di Luciano Spalletti in casa della Norvegia. “Disastro Italia: che tristezza“. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. “L’Italia affonda in Norvegia. La corsa al Mondiale è già a rischio” scrive il Corriere della Sera in edicola quest’oggi. Il titolo in prima pagina dell’edizione odierna de La Repubblica: “Gli azzurri umiliati a Oslo, torna l’incubo playoff“. “Piovono gol sull’Italia” scrive il QS in apertura sulla Nazionale dopo il 3-0 incassato in Norvegia. “Onta azzurra, 0-3 in Norvegia” scrive Tuttosport.

Le prime pagine della stampa italiana annichiliscono gli uomini di Luciano Spalletti dopo la pesante sconfitta in terra norvegese: rischia e non poco l’Italia battuta 3-0 dalla Norvegia nella prima giornata di qualificazione ai Mondiali 2026. La strada ora è in salita e la qualificazione come prima della classe è già a rischio.

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO I DOPO TRE GIORNATE

La mazzata di ieri ha consolidato il primo posto della Norvegia e complicato il discorso qualificazione dell’Italia. Per staccare il pass Mondiale bisogna arrivare davanti a tutti, e la netta distanza dalla vetta non lascia tranquilli Donnarumma e compagni.

Norvegia, 9 punti (3 PARTITE)

Israele, 6 punti (3 PARTITE)

Estonia, 3 punti (3 PARTITE)

Italia, 0 punti (1 PARTITA)

(1 PARTITA) Moldavia, 0 punti (2 PARTITE)

L’Europa sarà ai prossimi Campionati del Mondo con 16 squadre: 12 che saranno le prime del loro gruppo. Le altre quattro, invece, dai playoff: l’Italia ha saltato Russia 2018 e Qatar 2022 e, le eliminazioni nel novembre 2017 contro la Svezia e nel marzo 2022 contro la Macedonia del Nord sono una ferita ancora aperta! I fantasmi del passato tornano alla ribalta.