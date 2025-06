Inter, le prime parole di Luis Henrique: “Orgoglioso di iniziare questa nuova avventura”

Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Le prime parole, rilasciate in esclusiva a Inter TV, del nuovo acquisto nerazzurro:

Benvenuto all’Inter : quali sono le tue emozioni in questo momento speciale? Cosa rappresenta per te arrivare in un Club così importante? “Sono molto felice e molto motivato di essere arrivato in un Club così grande. Penso che questo rappresenti un grandissimo salto di qualità per la mia carriera. Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare a giocare, di conoscere tutti quanti e di vivere con loro, ogni giorno, questo grandissimo Club”.

Come ti descriveresti come giocatore? Quali sono le tue qualità migliori?

“Penso che la rapidità, la tecnica e il dribbling siano le mie principali qualità”. Hai già dimostrato la tua forza mentale: hai avuto la tua rivincita con il Marsiglia dopo la tua prima esperienza in Francia. Qual è il tuo segreto a livello mentale? “Penso che tutto sia cambiato grazie alla mia forza mentale, che è stata molto importante in una serie di situazioni, ad esempio quando sono rientrato in Brasile per poi tornare in Francia, riprendendo a giocare e a rendere felici i tifosi. Credo che questo sia stato molto importante e ora ne sto raccogliendo i frutti, con il mio arrivo in un Club di questo livello”. Questa sarà la tua prima esperienza in Italia: cosa ti aspetti dalla Serie A?

“Conosco molto bene questo campionato fin da piccolo. Non vedo l’ora di giocarci, penso che questo campionato e questo Club mi aiuteranno a crescere”. C’è un legame speciale tra l’Inter e i giocatori brasiliani: tra di loro ce n’è qualcuno che ti ha particolarmente ispirato? “Ci sono stati molti calciatori importanti per l’Inter, che hanno giocato qui e che sono di origine brasiliana. Anche io voglio fare la storia qui, come l’hanno fatta loro. Sarà un’avventura molto importante e penso che sarò molto felice”.

Esordirai nella FIFA Club World Cup: cosa ti aspetti da questa tua prima esperienza con la maglia dell’Inter?

“Spero che potremo arrivare il più lontano possibile e che riusciremo a vincere questa competizione, che inizierà a breve e che sarà importante. Queste sono le mie aspettative”.