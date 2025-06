Italia, tutta la delusione di Di Lorenzo e Barella: “Sconfitta che fa male. Non possiamo più sbagliare! “

Giovanni Di Lorenzo e Nicolò Barella, rispettivamente difensore e centrocampista della Nazionale italiana, hanno parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il match perso ieri sera contro la Norvegia per 3-0.

DI LORENZO – “Sicuramente è stata una brutta partita e una brutta prestazione. Non possiamo più sbagliare, dobbiamo vincere la prossima. Ultimamente ne stanno succedendo un po’ troppi, anche contro la Germania. Partita da analizzare bene, certi errori a questi livelli li paghi. Un insieme di cose, analizzeremo con l’allenatore per cercare di non sbagliare. Questa partita era importante per il girone, ne abbiamo avanti altre e non possiamo più sbagliare”.

BARELLA – “E’ una sconfitta che fa male sicuramente perché era una partita importante, però c’è ancora tempo: ci sono tante partite prima che finisca il girone. Cercheremo di impegnarci al massimo per arrivare alla fine. Se me l’aspettavo? Sicuramente no per come l’avevamo preparata, ma abbiamo dato spazio alle ripartenze loro e sono stati letali: poi abbiamo cercato di imporre il gioco ma con le linee chiuse è difficile. Analizzeremo la partita per migliorare. Non bisogna essere negativi perché la negatività non porta a niente di nuovo. C’è da migliorare perché questo non è il nostro valore e rimboccarsi le maniche. Se mi preoccupano queste partite? Preoccupazione no, ma c’è da riflettere: la finale e questa sono due situazioni completamente diverse ma partite simili perché sia con l’Inter che oggi non è andato bene quasi niente. Però sia con l’Inter che con la Nazionale l’unico modo per rialzarsi è il lavoro come abbiamo sempre fatto”.

Un ko che allontana gli Azzurri dalla prima posizione occupata proprio da Haaland e compagni con la squadra allenata dal Ct Spalletti che dopo l’eliminazione dai quarti di finale di Nations League contro la Germania incappa in un’altra serata no nel primo match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.