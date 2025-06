Portogallo, Cristiano Ronaldo: “Yamal un talento. Io con Messi? Mai dire mai”

Cristiano Ronaldo, attaccante e capitano del Portogallo, ha parlato nella conferenza stampa in vista della finale di Nations League contro la Spagna.

Cristiano Ronaldo in Argentina

Così il fuoriclasse su un possibile futuro con Messi: “Un futuro in Argentina? Sto solo scherzando. Sapete che provo molto affetto per l’Argentina perché mia moglie è argentina, quindi come potrei non provare affetto per l’Argentina. Ho ricevuto inviti a giocare la Coppa del Mondo per Club argentini. Non si sa mai. Il tempo è lì, sapete. Ho già 40 anni. Ma io dico sempre “mai dire mai”, non so se per voi ha senso in spagnolo, credo che il detto sia “non berresti quest’acqua”, ma è tutto quello che posso dire.

Mi piace molto l’Argentina. Sono stato in Argentina, voglio tornarci. Ho molto affetto per gli argentini. Ho anche molto affetto per (Leo) Messi. Siamo stati rivali per molti anni, ma ho già detto in un paio di interviste che siamo stati al top, sulla stessa scena, per 15 anni. Non so se parla inglese, ma prima non parlava inglese e durante i vari Gala gli traducevo quello che succedeva. Mi piace molto, perché mi ha sempre trattato bene e mi ha rispettato molto, e io ho rispettato lui allo stesso modo. Ma non si sa mai. Sarà difficile giocare insieme, ma non si sa mai“.

Su Lamine Yamal

Così sul talento spagnolo: “Yamal? Sì, onestamente, il ragazzo sta facendo molto, molto bene. È in un club che lo aiuta molto e in una Nazionale che lo aiuta altrettanto.C’è una buona atmosfera che permette al suo talento, che è enorme, di emergere. Ma quello che chiedo veramente è che la gente lo lasci crescere. Non mettetegli troppa pressione, per il bene del calcio, per godere per molti anni di un talento come il suo, lasciatelo crescere da solo e godetevi un talento come questo per molti, molti anni. È quello che spero. Quindi, toglietegli la pressione di dosso e lasciatelo fare. Penso che i media possano aiutarlo in questo senso, lasciandolo fare perché ha molto talento“.

Su quando si ritirerà

Sul ritiro, quando arriverà: “Ritiro? Qualche anno fa ho fatto un cambiamento nella mia vita: vivere giorno per giorno, vivere il presente e non pensare troppo al futuro. Credo che la mia vita stia andando molto bene perché me la sto godendo. Ovviamente non è una sorpresa per nessuno che non mi rimangano molti anni da giocare e mi sto godendo il momento.

Se decidessi una data per il ritiro, non saprei cosa dire, perché potrei alzarmi domani mattina e dire: “Sentite, non ho più voglia di giocare. Ho finito” e smetterei di giocare. Ma in questo momento non mi sento così. Mi sto godendo i momenti. Nell’ultima partita ho segnato e mi sono divertito, ora giocherò una finale, quindi sono molto contento. Certo, non è la stessa cosa quando si vince perché ti motiva a continuare, ma in questo momento mi sto divertendo. E come dicono gli spagnoli, ‘lascia che il vento soffi’, vediamo cosa succede”.

Sul Mondiale per Club

Così sul Mondiale per Club: “Mondiale per Club? Credo che in questo momento sia irrilevante. Non ha senso parlare di qualcosa di diverso dalla Nazionale. Ma si, posso dire che ci sono state squadre che mi hanno contattato. Tuttavia, ci sono cose che ritengo sensate e altre che non lo sono. E come si dice, non si può fare tutto. Ho preso una decisione, che è quasi definitiva, ed è che non andrò al Mondiale per Club. Ma ho ricevuto parecchi inviti, e questo è un dato di fatto“.