Retroscena Inter, interesse per Mourinho? Lo Special One fa chiarezza: “Ecco la verità”

Cristian Chivu diventerà il nuovo allenatore dell’Inter anche se nella giornata di ieri si era vociferato di un interessamento, tramite alcuni intermediari, per verificare la disponibilità di Jose Mourinho, allenatore del Fenerbahce. Lo Special One tramite una chat con il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha voluto fare chiarezza: “E’ una grande bugia. Non c’è mai stato neanche un contatto. Dicono questa cosa per la gente incazzata. E così dicono che era difficile lasciare il Fenerbahce e bla bla bla”, si legge su FCInter1908.