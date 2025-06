Tardini for special, a Parma ha vinto lo sport

Parma ha celebrato il calcio inclusivo con “Tardini for Special by Progetti del Cuore”. Un evento unico arrivato alla sua 4ª edizione. Per l’occasione lo stadio Ennio Tardini e il parco Ferrari di Parma, dove si sono svolte tutte le gare delle 36 squadre presenti (suddivise in 3 livelli con 12 squadre per categoria), si sono trasformati in un palcoscenico di emozioni, partecipazione e inclusione. Una manifestazione, alla quale tra atleti e staff erano presenti più di 1.000 persone, che ha superato i confini della competizione sportiva, rivelandosi una vera e propria celebrazione del calcio come strumento di unione, solidarietà e condivisione.

Stefano Perrone, Chief Operating Officer del Parma Calcio, pochi istanti prima della premiazione, durante cui hanno ritirato il riconoscimento la Juventus per il Primo Livello, il Piacenza per il Secondo Livello e per il Terzo Livello è arrivata prima l’Udinese, ha sottolineato l’importanza della manifestazione: “E’ stata un’edizione che ha colpito per numeri e passione, è una manifestazione che tocca il cuore dei partecipanti ma anche di tutta la città di Parma. Il ringraziamento sincero è per tutti coloro che hanno partecipato, rendendo l’evento sempre più unico”.

Promosso dal Parma Calcio insieme a Progetti del Cuore in qualità di Presenting Partner, con il sostegno dei Main Partner Conad, Bstrò e del Partner Crédit Agricole Italia, l’iniziativa ha potuto contare su importanti patrocini, tra cui quello del Giubileo 2025, della FIGC, del CONI, delle Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, LND, del Comune di Parma, AUSL Parma e UISP. Una rete solida e partecipata, che ha visto coinvolti anche Puma, US Audace, INC Hotels, Autoservizi Fontana e SIC! Sport, Inclusione, Coesione, a testimonianza del grande sostegno raccolto attorno all’iniziativa.

Tra i momenti più attesi della giornata, la partita premio disputata sul campo del Tardini: le squadre vincitrici di ogni categoria hanno avuto l’onore di affrontare le Legends del Parma Calcio, in un match che ha unito simbolicamente passato e presente, emozionando il pubblico e confermando l’importanza del gioco come linguaggio universale. Tra le Legends gialloblu erano presenti nomi di grande impatto come Luca Bucci, Alberto Di Chiara, Fausto Pizzi, Luigi Apolloni, Massimo Susic, Manuel Nocciolini, Marco Giandebiaggi, Marco Osio, Gianfranco Zola, Maurizio Ganz, Filippo Savi, Marco Ballotta, Leandro Martinez, Ferdinando Piro, Roberto Mattioli, Filippo Maniero, Davide Giorgino e Marco Ferrari.

“Una giornata di gioia e sport, davvero splendida. Il nostro impegno è quello di dare una mano a chi ne ha bisogno” ha affermato l’ex gialloblu Gianfranco Zola, che è stato impegnato nella partita finale insieme alle altre leggende del Club.

Grande successo per il Villaggio allestito nel piazzale dello stadio, dove attività dedicate ai partecipanti e al pubblico hanno reso ancora più coinvolgente e partecipativa l’intera esperienza. L’ingresso gratuito ha permesso a famiglie, tifosi e curiosi di vivere una giornata di festa e condivisione nel segno dello sport per tutti. “Tardini for Special by Progetti del Cuore” si è confermato un appuntamento imprescindibile nel panorama degli eventi inclusivi italiani. Una giornata che ha ribadito con forza come il calcio possa superare ogni barriera, costruire ponti tra le persone e rappresentare uno straordinario strumento di crescita individuale e collettiva.