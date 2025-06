Bagnaia alla Yamaha, l’annuncio è ufficiale: Ducati senza parole

Le aspettative erano alte, ma la stagione 2025 per Francesco Bagnaia sta prendendo una piega tutt’altro che lineare dopo le recenti prestazioni, soprattutto in Inghilterra e Francia.

Dopo la delusione delle due gare a Le Mans e Silverstone, concluse con zero punti, il campione italiano ha bisogno come l’aria di invertire la rotta. Un traguardo minimo è stato raggiunto nella giornata di venerdì ad Aragon, dove Pecco ha centrato l’accesso diretto alla Q2 con il nono miglior tempo in 1:47.185. Tuttavia, il distacco dai primi e la fatica nel trovare il ritmo giusto lo hanno lasciato insoddisfatto. A rendere tutto più complicato c’è la prestazione mostruosa di Marc Marquez, apparso letteralmente di un altro pianeta sul circuito aragonese. Il fuoriclasse spagnolo ha fatto segnare un tempo imprendibile per la concorrenza, soprattutto nel secondo settore, dove Bagnaia ha dichiarato di perdere anche “cinque decimi”.

Non è un problema di volontà o preparazione, ma di feeling tecnico. La Ducati, secondo il pilota piemontese, non gli trasmette abbastanza fiducia in ingresso curva, specie con grip limitato. Le prove di nuove componenti, come una forcella più lunga, non hanno prodotto risultati significativi. Pecco si è detto comunque fiducioso: “Stiamo parlando di dettagli. Un piccolo cambiamento potrebbe fare una differenza enorme”.

Bagnaia chiude la porta alla Yamaha: “Non romperò un contratto”

Negli ultimi giorni, però, le prestazioni altalenanti di Bagnaia hanno alimentato indiscrezioni di mercato. A infiammare i social e l’ambiente MotoGP è stata Sky Italia, che ha parlato del torinese come del “sogno proibito” della Yamaha, scuderia in difficoltà alla ricerca di un leader carismatico. Ma a chi si aspettava l’ennesimo colpo di scena nel paddock, Pecco ha risposto con chiarezza e fermezza nel post qualifiche: “Non capisco. Come ho detto nel giovedì di Silverstone, fin quando ci sarà un contratto firmato, non cercherò mai di romperlo. E questo non cambierà mai nella mia vita”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione, soprattutto perché la Ducati stessa ha manifestato in più occasioni la volontà di proseguire il rapporto anche oltre la scadenza attuale.

Il campione del mondo 2022 e 2023 ha voluto anche ironizzare sulla situazione: “Ho iniziato a vedere in giro fotomontaggi dove ero vestito di blu”. Ma poi ha sottolineato la serietà della questione: “Capisco che quando un pilota come me sta attraversando un momento difficile, la gente può iniziare a pensare: ‘Forse se ne andrà’. Ma non è questo il caso”. Chi pensava a uno Bagnaia pronto a cambiare aria, dovrà ricredersi. Il legame con la Ducati, costruito stagione dopo stagione, resta saldo. Ora, però, serve tornare al successo in pista.