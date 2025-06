Clamoroso in F1, cacciato via: hanno già preso il nuovo pilota

Una scuderia di primo livello potrebbe cacciare il suo pilota. I risultati non sono stati minimamente all’altezza.

Se gli sport professionistici in generale sono molto competitivi e spietati, la Formula Uno lo è più di tutti. Il fatto che ci siano solo una decina di team in lizza e che ognuno abbia solo due piloti – più eventuali collaudatori o riserve – fa si che pochissime decine di atleti in tutto il mondo abbiano spazio in una scuderia. E se qualcuno non performa bene, si fanno le valige.

Anche quest’anno abbiamo visto come non sia raro per piloti titolari essere esautorati e cacciati dalla squadra anche a mondiale in corso come è successo per esempio a Jack Doohan che a maggio, è stato allontanato da Alpine in favore di Frank Colapinto. Solo un memorandum di quanto in questo sport, conti la logica del “o fai punti, o vai a casa”.

C’è un pilota emergente che forse si è trovato troppo presto nelle mani una delle monoposto più importanti della griglia. Una responsabilità che non è sembrato finora in grado di gestire sufficientemente bene, al punto da aver racimolato ben 127 punti in meno rispetto al suo compagno di squadra. Vi sembra assurdo? Il distacco tra i due non fa che crescere…

Fuori sia Tsunoda che Verstappen: l’idea terrificante

Red Bull sta aspettando il decimo GP della stagione in Canada con una certa pressione: dopo il contatto con Russel, Max Verstappen ha un solo punto sulla Super Licenza, il che significa che dovrà essere perfetto nelle prossime gare se non vuole essere squalificato. E poi, c’è l’elefante nella stanza ossia Yuki Tsunoda che potrebbe a sua volta lasciare il team.

Ora, non è raro che in un team ci sia un distacco importante tra piloti ma i 10 punti di Tsunoda contro i 137 di Verstappen parlano di una differenza di potenziale davvero enorme tra i piloti. Vero che il giovane ha poca esperienza ed ha bisogno di tempo, come ha ricordato anche il Team Principal Christian Horner invitando a dare “Tempo e fiducia” a Yuki. Ma la scuderia è comunque corsa ai ripari.

La squadra nel frattempo ha infatti mandato una richiesta alla FIA per ottenere un’esenzione per la Super Licenza per il talento di Formula 2 Arvid Lindblad, ancora minorenne ma con già abbastanza punti per correre in F1. Il talento che viene definito “il nuovo Verstappen” da alcuni commentatori potrebbe essere tenuto nelle retrovie per rimpiazzare Max in caso di squalifica. O Tsunoda se le prestazioni non miglioreranno. Difficile a dirsi, ora come ora.