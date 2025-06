ESCLUSIVA SI Al Hilal, Theo non accetta ancora. Angelino prima alternativa, in lista anche Tavares

Al Hilal al lavoro per un esterno sinistro. Theo Hernandez non ha ancora accettato l’offerta saudita, ed il club allenato da Inzaghi vaglia le alternative: in cima alla lista c’è Angelino della Roma oltre ad Hartman del Feyenoord. A questi profili si aggiunge anche Tavares della Lazio, che piace al club saudita ma non convince del tutto per via dei tanti infortuni. Ma la prima opzione resta Angelino.