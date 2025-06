Esclusiva SI Lazio, rifiutati 25 milioni più bonus per Nuno Tavares

L’Al Hilal è ricerca di un terzino sinistro dopo il naufragio – quasi definitivo – della trattativa per Theo Hernandez. Detto dell’assalto ad Angelino, nelle ultime ore la Lazio ha rifiutato un pacchetto di circa 30 milioni (25 più bonus) per Nuno Tavares. Per il momento il club biancoceleste non intende prendere in considerazione offerte per Tavares che ha avuto altri sondaggi negli ultimi giorni. Ma la proposta dell’Al Hilal non convince ed è stata rispedita al mittente. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

