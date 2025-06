Esclusiva SI Napoli, Osimhen non accetta l’offerta dell’Al Hilal

Non arrivano buone notizie in casa Napoli, gli azzurri e l’Al Hilal avevano infatti trovato un accordo per Victor Osimhen con la società saudita che si era convinta a pagare la clausola del calciatore, con Simone Inzaghi che sperava di averlo già al Mondiale per Club. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la risposta di Osimhen sarebbe stata però negativa con il centravanti che ha rifiutato la proposta del club.

Napoli, ecco il tweet

Ecco il tweet: