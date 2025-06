Musetti, altra batosta: la notizia è devastante

Per Lorenzo Musetti la notizia è davvero devastante come per tutti quelli che lo amano e lo seguono. Un vero incubo per l’atleta azzurro.

Certe volte lo sport sa essere crudele. Perché ci sono momenti in cui tutto sembra girare nel verso giusto, il corpo risponde, la testa è lucida, il pubblico dalla tua parte. E proprio quando inizi a crederci davvero, quando pensi che stavolta potrebbe essere quella buona, ecco che accade qualcosa che non puoi controllare.

Una fitta, un dolore improvviso, un segnale che il tuo corpo ti manda e che non puoi ignorare. Ed è lì che tutto cambia. In un attimo. Senza preavviso, senza un perché. Chi ha visto la partita in diretta, per qualche minuto ha pensato che fosse solo un passaggio a vuoto, uno di quei momenti in cui bisogna stringere i denti. Però purtroppo non era così.

Lorenzo Musetti: perché si è fermato

Lorenzo Musetti si è dovuto arrendere. Lo ha fatto nella semifinale del Roland Garros, contro Carlos Alcaraz, nel pieno di una battaglia che, fino a quel momento, stava affrontando alla pari. Un match giocato con coraggio, lucidità e una qualità che ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti, Musetti era riuscito a tenere testa a uno dei tennisti più forti del circuito, mostrando il meglio del suo repertorio: tocco, eleganza e visione tattica. Sembrava davvero la sua giornata, quella in cui tutto può accadere.

Poi però, il fisico ha presentato il conto. Un fastidio crescente, un dolore che Musetti ha provato a nascondere, a gestire, ma che alla fine si è rivelato più forte di lui. Non ha potuto far altro che fermarsi, gettare la spugna in un momento che avrebbe potuto cambiarne la carriera. Una decisione difficile, devastante, ma necessaria.

Dopo il match, le sue parole hanno raccontato molto più di mille immagini. “Carlos mi fa tirare fuori il mio limite, è quello che fanno i campioni – ha detto Musetti – sappiamo che fisicamente è molto forte, uno dei più forti, imposta molto lì il suo gioco. Dovevo stare bene per stare al suo livello.” Un’ammissione lucida e sincera, che restituisce tutta la frustrazione di un atleta consapevole di cosa serve per competere a certi livelli.

L’infortunio, stando alle prime informazioni, non sembra interessare la stessa zona già colpita a Montecarlo, e questa è forse l’unica nota minimamente positiva in una giornata così difficile. Senza ombra di dubbio, il Roland Garros 2025 resterà una ferita aperta per Musetti, però chi lo conosce sa bene che non sarà questo ostacolo a spegnere la sua fame. Perché Lorenzo è uno che cade, sì, ma si rialza sempre. E con ancora più forza.