Alex Zanardi, notizia drammatica: grande dolore

Una notizia sconcertante ha colpito il mondo paralimpico italiano e Zanardi, lasciando tifosi e appassionati senza parole.

Ci sono notizie che non vorresti mai raccontare. Perché non riguardano solo cronaca, ma toccano direttamente il senso di giustizia, il rispetto, la dignità di chi ogni giorno lotta con il sorriso.

Stavolta la ferita è profonda, non solo per la persona coinvolta ma per tutto ciò che rappresenta. Una storia che nasce dalla passione per lo sport, dal coraggio quotidiano e da quella tenacia che spesso si dà per scontata, ma che è tutto fuorché banale. E invece, all’improvviso, arriva un colpo basso. Un gesto vile, insensato, che lascia attoniti.

Alex Zanardi: ecco cosa è successo a Vigonza

Il fatto è accaduto a Vigonza, in provincia di Padova. Una zona tranquilla, apparentemente immune a certi episodi. Eppure, una banda di ladri d’auto ha colpito ancora. Questa volta, però, la vittima è una persona che non ha semplicemente perso un mezzo, ma uno strumento fondamentale per il proprio percorso sportivo e personale. Parliamo di Gloria Lorenzetti, atleta paralimpica della nazionale italiana di tiro con l’arco e scherma. Una ragazza che, nonostante tutto, ha scelto di non arrendersi mai. E che adesso, però, si ritrova a dover fare i conti con un danno enorme.

L’auto rubata non era un semplice veicolo. Era adattata alle sue esigenze, la usava per gli spostamenti quotidiani e, soprattutto, per raggiungere i luoghi di allenamento. Un elemento fondamentale della sua routine, un tassello essenziale in vista dei campionati nazionali di luglio a Rovereto. Ecco perché, di fronte a questo gesto assurdo, è partita subito una raccolta fondi. Per provare a rimediare almeno in parte a quanto accaduto, per permetterle di continuare a inseguire i suoi obiettivi senza dover sacrificare tutto.

Gloria fa parte del progetto Obiettivo 3 fondato da Alex Zanardi, simbolo vivente di resilienza e di sport come motore di rinascita. Una realtà che ha dato voce, strumenti e visibilità a tanti atleti con disabilità, e che oggi, purtroppo, si trova a fare i conti con un altro tipo di battaglia. Perché quando si colpisce una persona così, si colpisce l’intera comunità. E il dolore, questa volta, è difficile da contenere.

I tifosi, il mondo paralimpico, ma anche tanti cittadini comuni si sono già stretti attorno a Gloria. Le parole, in questi casi, servono fino a un certo punto. Ma la solidarietà, quella concreta, può fare la differenza ed infatti è partita una racolta fondi. Perché la sua corsa verso i campionati non può finire così. Perché chi toglie, vigliaccamente, deve sapere che là fuori c’è chi restituisce, con il cuore.