Cristiano Ronaldo annuncia il suo futuro: svelato dove giocherà la prossima stagione, decisione presa

L’attaccante e capitano portoghese, Cristiano Ronaldo, fresco vincitore della Nations League con il Portogallo, ha allontanato le voci di un suo possibile addio all’Al-Nassr dopo il successo ai rigori contro la Spagna nell’ultimo atto della competizione.

Niente Mondiale per Club per Cristiano Ronaldo

La stella portoghese ha voluto chiarire ancora una volta il suo futuro dopo i rumors che lo vedevano protagonista anche al Mondiale per Club, torneo che inizierà tra meno di una settimana negli Stati Uniti: “Non cambierà nulla, resterò all’Al-Nassr”.

Obiettivo 1000 gol in carriera

La sua carriera infinita terminerà soltanto poco dopo che il portoghese sarà riuscito a raggiungere i 1000 gol in carriera considerando che quello segnato ieri alle Furie Rosse è il numero 938: “Sapete già quanti anni ho, ovviamente sono più vicino alla fine che all’inizio, ma devo godermi ogni momento. Se non mi faccio male gravemente, continuo”.

Cristiano Ronaldo vuole competere ad altissimi livelli

Negli ultimi giorni ha spiegato la sua situazione considerando che il contratto con il club gialloblù scadrà il prossimo 30 giugno 2025. “Ho avuto parecchi contatti, mi sono arrivate proposte che avevano senso e altre che non ne avevano, ma non si può fare tutto, bisogna pensare a breve, medio e lungo termine. La decisione è presa, ed è quella di non andare al Mondiale per Club nonostante abbia ricevuto diverse offerte”.