Esclusiva SI Lazio, piace tanto Giacomo Raspadori

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, anche la Lazio si sarebbe inserita nella corsa per Giacomo Raspadori.

#Raspadori piace a tanti, ha un posto importante anche nella lista della #Lazio — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 9, 2025

Il mercato degli attaccanti in casa Lazio dipende anche dall’uscita di Castellanos, non certo intoccabile. Il club biancoceleste valuterà proposte da 30 milioni in su, e sarebbe una plusvalenza rispetto a quanto investito, qualcosa si è mosso ma dobbiamo entrare nel vivo. A quel punto la Lazio andrebbe alla ricerca del sostituto in una lista molto ristretta. Un profilo che piace non poco è quello di Giacomo Raspadori che dovrà decidere il suo futuro al Napoli. Su Raspadori ci hanno provato e ci riproveranno tutti (Inter, Roma, Bologna), ma in caso di uscita la sua priorità sarebbe quella di giocare con grande continuità. E la Lazio, all’interno di una concorrenza importante, ci proverà.