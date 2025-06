Dopo il rifiuto di Theo Hernandez, Gianluigi Longari ha svelato le prossime mosse di mercato dell’Al-Hilal per rinforzare la fascia sinistra con il club saudita che ha presentato alla Roma una proposta da 18 milioni più bonus per Angelino. Il club saudita ha fretta di chiudere in vista dell’imminente Mondiale per Club con Simone Inzaghi che debutterà da nuovo allenatore proprio nella competizione che si svolgerà negli States.