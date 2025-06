ESCLUSIVA SI Longari: “Roma, atteso rilancio dell’Al-Hilal per Angelino: è l’alternativa a Theo”

Ancora un aggiornamento di Gianluigi Longari: “Nel pomeriggio atteso un rilancio da parte di Al Hilal per Angelino. Il terzino della Roma è la prima alternativa all’obiettivo numero uno del club saudita, Theo Hernandez del Milan, con il quale verrà fatto un ultimo tentativo. In caso di definitivo no, si accontenteranno le richieste dei giallorossi”.