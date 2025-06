ESCLUSIVA SI Pedullà: “Roma al lavoro per la cessione di Angelino: Gasperini apprezza molto Gosens”

Importanti aggiornamenti sul calciomercato della Roma forniti da Alfredo Pedullà: “La Roma sta lavorando per la cessione di Angelino all’Al Hilal, una svolta che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, a maggior ragione se Theo Hernandez confermasse il suo no al club arabo che ha da poco ingaggiato Simone Inzaghi. La Roma conta di incassare almeno 20 milioni, poi penserà al sostituto. Nella lista di Gasperini un nome importante è quello di Robin Gosens che l’allenatore conosce e apprezza per averlo allenato. Non ci sono stati contatti con la Fiorentina, che comunque potrebbe ritenere incedibile Gosens, comunque è un profilo che piace molto al nuovo tecnico della Roma”.