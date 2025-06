Esclusiva SI Roma, Angelino non ancora partito

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, Angelino non sarebbe ancora partito direzione Parigi. Il volo privato prenotato dall’Al Hilal è ancora a Roma in attesa che la situazione si possa sbloccare trovando un accordo definitivo tra il club ed il giocatore. Angelino è l’alternativa del club saudita a Theo Hernandez, che da stamattina sta riflettendo.

Ecco il tweet: