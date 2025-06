Italia-Moldova 2-0: Spalletti chiude con 3 punti

Vince 2-0 l’Italia contro la Moldova e centra così i primi 3 punti nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. A decidere le reti di Raspadori e Cambiaso. Spalletti chiude così con 3 punti. Italia-Moldova: le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

MOLDOVA (3-4-3) – Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica; Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Postolachi; Nicolaescu.

ARBITRO: Urs Schnyder (Svizzera).

La sblocca Raspadori

Moldova che segna subito ma la rete viene annullata. Postolachi avvia l’azione premiando la sovrapposizione a sinistra di Reabciuk che va al traversone, girato di testa alle spalle di Donnaruma dal centravanti moldavo. Gol annullato per fuorigioco. Traversa per l’Italia con Ranieri. Raspadori disegna una parabola per lo stacco imperioso del capitano della Fiorentina, che si stampa sulla parte alta del legno. Occasione per Di Lorenzo al 24′. Di Lorenzo sterza e crossa verso il secondo palo, dove Tonali viene anticipato in calcio d’angolo da Platica. Ci prova Retegui al 32′. Frattesi prolunga per il centravanti dell’Atalanta che si gira e calcia subito in porta, ma non riesce ad angolare la conclusione bloccata da Avram. Al 40′ la sblocca Raspadori. Ranieri in proiezione offensiva va al cross, respinto di testa da Ionita sul destro del numero 10 che calcia di prima intenzione col destro senza lasciare scampo ad Avram. Occasione per la Moldova al 41′. Donnarumma deve distendersi per respingere il gran sinistro di Reabciuk, poi Ionita fallisce il diagonale da ottima posizione. Chance per Dumbravanu al 46′. Altro colpo di testa del centrale moldavo, che stavolta finisce fuori dallo specchio della porta.

Cambiaso raddoppia, Spalletti saluta

2-0 Cambiaso al 51′. Orsolini punta Reabciuk e mette in mezzo un pallone rinviato male dalla difesa moldava, ne approfitta lo juventino per calciarla col destro alle spalle di Avram. Doppia chance per Frattesi al 55′. Continua a spingere l’Italia, alla ricerca del terzo gol: ci prova due volte il numero 16 ma non sfonda. Orsolini cerca la rovesciata al 68′. Sfonda a sinistra Cambiaso e mette in mezzo per il tentativo di sforbiciata del numero 7 che non trova il pallone. Super chance per la Moldova al 95′. Ancora Stina pericoloso, decisivo il salvataggio di Ranieri. Poi Reabciuk calcia soprala traversa.