Italia-Moldova, vigilia movimentata, serve una scossa: le probabili formazioni

Secondo test di qualificazione ai Mondiali per l’Italia, che stasera ospita la Moldova a Reggio Emilia. Vigilia davvero concitata, con l’esonero annunciato dallo stesso Spalletti in conferenza, e dunque l’ultima conduzione tecnica del ct di Certaldo.

Le parole di Spalletti: “Ieri sera abbiamo parlato col presidente Gabriele Gravina, col quale siamo sempre in contatto. Mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di CT della Nazionale. Dopo la partita farò la risoluzione del contratto. Io non avevo nessuna intenzione di mollare. Io soprattutto quando le cose non vanno bene preferisco restare al mio posto, continuare a fare il mio lavoro. Però poi esonero è e devo prenderne atto. Con Gravina ho un buonissimo rapporto e ne devo prendere atto. Visto che i risultati sono questi devo assumermi le responsabilità che ho, ho ricevuto dalla Federazione tutto il sostegno possibile. Anche se io avrei continuato devo accettarlo, sono dispiaciuto di me stesso. Vincere e convincere domani sera sarà sicuramente importante per aprire il ciclo a chi verrà dopo di me”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Bastoni; Orsolini, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Lucca. Ct. Spalletti.

MOLDOVA (3-5-1-1): Avram; Posmac, Baboglo, Mudrac; Cojocaru, Caimacov, Rata, Ionita, Reabciuk; Motpan; Nicolaescu. Ct. Clescenco