Lotito, parole dure su Gravina! E su Sarri…

Claudio Lotito, durante la presentazione del progetto “Lazio Academy” a Rieti, è tornato sulla questione Nazionale e risponde così a chi gli chiede di commentare le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che aveva parlato di discorsi di livello basso da parte del numero uno laziale.

Le dichiarazioni di Lotito

“Io ho fatto una considerazione non facendo nomi o cognomi, ma dicendo che quando un progetto fallisce più di una volta bisognerebbe farsi delle domande e darsi delle risposte. Io ho detto che se la Lazio non funziona i tifosi se la prendono con il presidente. Ma con la differenza che il sottoscritto mette i soldi e fa il presidente decidendo le scelte. Lì qualcuno ricopre un ruolo e percepisce emolumenti, quindi deve rispondere alla collettività. Non sta lì perché c’è stato messo da Nostro Signore ma ne percepisce dei vantaggi di ruolo e di funzione. Il fatto è di non porsi nella condizione di poter essere messo in discussione. Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza?”

Sull’arrivo di Sarri in panchina, Lotito sottolinea: “La prima persona a cui ho pensato di dare il timone per far salpare questa nave che ha bisogno di un timoniere esperto e di qualità. Gli obiettivi di questa Lazio saranno gli stessi che avevamo anche l’anno scorso. E che nella prima parte di campionato aveva dimostrato di poterli perseguire e raggiungere e poi s’è persa, immeritatamente per quelle che erano le potenzialità e poi ha perso tutto”, conclude. (ANSA).

Italia, Spalletti: “Ranieri? Se mi sostituisse gli augurerei il meglio. Sul futuro…”

Dopo l’esonero da commissario tecnico della Nazionale Italiana, con decisione maturata dal presidente della Figc Gabriele Gravina, a poche ore dalla sfida contro la Moldova al Mapei Stadium, Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Rai Sport.

“Come ho dormito stanotte? È chiaro che queste situazioni dipendono dal sentimento che metti nelle cose. Per me prendere sonno è difficile in certe occasioni. Tutto mi consuma e niente mi scivola addosso. Le sconfitte più delle vittorie. Ciò che è successo è una cosa della quale prenderò conto con il passare del tempo. Epilogo diverso? Se ti riferisci ai 22 mesi, delle riflessioni uno le fa anche se non puoi tornare indietro. Delle scelte fatte sono risultate sbagliate perché hai scelto gli uomini sbagliati o volevi fare delle cose differenti, ma mi rammarico soprattutto perché non ho avuto a disposizione per infortuni calciatori importanti. Siamo arrivati a giocare questa partita in condizioni particolari, con la finale di Champions che ha portato via energie nervose ad alcuni dei nostri e con i norvegesi che hanno disputato due gare di rodaggio. E poi è successo quello che è successo…”.