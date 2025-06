Pellegrini-Sinner, ci risiamo: l’ultim’ora riaccende la polemica

Pellegrini-Sinner, si torna a parlare del dibattito della campionessa di nuoto riguardo al fuoriclasse altoatesino: i dettagli.

Qualche mese fa, Federica Pellegrini, leggenda dello sport e del nuoto italiano, era intervenuta per dire la sua riguardo al caso che aveva coinvolto Jannik Sinner, portandolo a una squalifica di tre mesi: “So che non si è dopato intenzionalmente, ma il suo caso è stato gestito in modo differente rispetto ad altri”.

Intervistata da Le Iene, ha ribadito la sua posizione in merito al caso Clostebol, ovvero che l’altoatesino avrebbe ricevuto una sosrta di trattamento di favore rispetto ad altri atleti.

Una posizione che fece molto discutere, soprattutto considerando che parliamo di un caso effettivamente mediatico e molto discusso. Comunque, in merito all’opinione di Federica Pellegrini, sembra che in un certo senso si sia tornati a parlarne a causa di una “scelta” da parte dell’ex nuotatrice.

Pellegrini-Sinner, ancora polemica: di cosa si tratta

La Gazzetta dello Sport ha fatto uno splendido regalo a milioni di italiani: per i 25 anni di Sportweek, ha riunito Valentino Rossi e Federica Pellegrini per fare 25 domande a entrambi. Un’intervista a due dei più grandi miti dello sport italiano e internazionale, del ventunesimo secolo e non solo, che è stata molto divertente e appassionante, dando modo ai tifosi e agli appassionati di conoscere meglio due figure così carismatiche e talentuose.

Una domanda in particolare, forse, farà discutere i tifosi di tennis. A entrambi è stato chiesto qual è il campione o la campionessa degli anni 2000, e solo degli anni 2000, nel mondo. La leggenda del nuoto ha pronunciato i nomi e i cognomi di Roger Federer e Serena Williams. Se pensiamo alla polemica di Federica Pellegrini nei confronti del caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner, magari a qualche fan ancora scottato dalle dichiarazioni della campionessa può venire naturale pensare un po’ male, ma comunque le posizioni personali sono, appunto, personali.

In particolar modo in riferimento a Federer e alla Williams, parliamo di due atleti straordinari per dedizione, costanza e talento. Sicuramente hanno raggiunto traguardi che, vuoi per un motivo o per un altro, molto difficilmente possono essere colmati in breve tempo. Al di là delle polemiche dei mesi passati, comunque, quel che conta è che Sinner adesso sia tornato a giocare e che tutto quello che è accaduto nei mesi precedenti sia ormai definitivamente archiviato. Per quanto, e lo possiamo comprendere, siano stati giorni e settimane molto dure per il numero uno al mondo.