Sinner inarrestabile, novità pazzesca: impossibile crederci

Jannik Sinner è davvero inarrestabile. L’altoatesino aggiunge un nuovo tassello alla sua gloria. Ecco di cosa si tratta.

C’è qualcosa di magnetico in quello che sta facendo Jannik Sinner. Qualcosa che va oltre i numeri, oltre i titoli, oltre le classifiche. Perché a guardarlo giocare, oggi, sembra quasi impossibile credere che sia ancora così giovane eppure così padrone della scena.

Ogni colpo ha il peso del destino, ogni scelta sembra fatta col senno di poi. Nessuna fretta, nessuna esitazione, solo la consapevolezza di chi sa esattamente dove vuole arrivare. E, senza ombra di dubbio, ci sta arrivando.

Sinner: cosa lo rende così grande

Sinner è inarrestabile. L’Italia del tennis se lo coccola come un tesoro, il mondo lo osserva con un misto di stupore e rispetto. Eppure, anche chi ormai è abituato a vederlo vincere, non poteva immaginare che dietro l’ennesima impresa, si celasse un dato da far tremare i polsi. Un numero che lo colloca ufficialmente accanto ai giganti del tennis mondiale. Sì, perché da oggi Jannik Sinner entra in un club esclusivo, riservato solo ai Fab 4: Federer, Nadal, Djokovic e Murray.

Tutto parte dalla sua prima, storica, finale al Roland Garros. Una battaglia vinta con cuore e lucidità contro Novak Djokovic, sconfitto in tre set intensissimi: 6-4, 7-5, 7-6. Una partita che ha messo in mostra tutta la maturità tecnica e mentale del campione altoatesino, capace di tenere il ritmo del più grande lottatore di sempre senza mai perdere il controllo. Ma il vero colpo di scena arriva dopo, a bocce ferme, quando si tirano fuori le statistiche e si scopre che con questa finale, Sinner ha centrato il terzo atto conclusivo consecutivo in uno Slam.

Australian Open, US Open 2024, e ora Roland Garros. Tre Slam di fila, tre finali. Un traguardo che, nella storia recente del tennis, è stato raggiunto soltanto da quei quattro che hanno dominato l’intero secondo millennio con una ferocia agonistica senza eguali. Federer, Nadal, Djokovic, Murray. E ora, accanto ai loro nomi, brilla anche quello di Jannik Sinner. Non è solo una curiosità statistica. È una linea tracciata nel tempo, un passaggio di consegne che si compie davanti ai nostri occhi.

Il tennis mondiale ha trovato il suo nuovo riferimento. E l’Italia, che per decenni ha sognato di avere un protagonista a questi livelli, adesso può dirlo forte: il numero uno del mondo è nostro, e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quella che sembrava una favola, oggi ha la consistenza della realtà. E anche i più scettici, ora, devono ammetterlo: Jannik Sinner è entrato nella leggenda.