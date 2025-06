Un circo senza fine! Fischiate la fine del calcio italiano

Io davvero non so più che scrivere. Ci mancava l’allenatore dell’Italia esonerato come l’ultimo dei tecnici di Zamparini che andrà in panchina per l’ultima volta e canterà l’inno con la mano sul cuore già sapendo di essere un ex. Le Isole Faroe mica fanno questo cinema qui! Siamo, ormai, diventati un calcio da terzo mondo, un circo senza animali e una barzelletta che non fa ridere. Prendiamo 3 gol dalla Norvegia ed esoneriamo un commissario tecnico che ci dice del licenziamento nella conferenza stampa pre partita senza un comunicato ufficiale dalla Federazione. Io, vi giuro, non vorrei più attaccare nessuno perché vorrei avere più amici che nemici e non vorrei più fare il Professore senza cattedra ma di fronte a queste operazioni come possiamo restare in silenzio? Sarebbe una cosa grave anche se fosse successa in serie C o serie D, figuriamoci se accade in mondo visione con una Nazionale che una volta vinceva i Mondiali. Spalletti era stato presentato un giorno di metà agosto in pieno caldo per sostituire all’improvviso Mancini. Per Gravina era l’unica soluzione credibile e ha colto la palla al balzo.

Luciano fu abbagliato da questa occasione e decise di accettare ma, ora come allora, scrivemmo che era una scelta sbagliata dopo il trionfo di Napoli. Aveva solo da perderci. Oggi diciamo che Spalletti deve ringraziare Dio di essere stato sollevato dall’incarico e se qualcuno alla Juventus capisse un pò di calcio dovrebbe prenderlo domani mattina appena lascia il borsone a Coverciano. Lo capiranno? Dubito. Siamo il terzo mondo del calcio perché mandiamo in panchina un allenatore con la Nazionale che già è stato segato. Siamo il terzo mondo perché in serie B sono già tutti sotto l’ombrellone ma noi da un mese dobbiamo ancora giocare un play out falsando tutto il campionato. La Sampdoria aveva 5 assenze importanti un mese fa. Ora ha recuperato tutti per giocare contro la Salernitana. Siamo il Paese che cambia la classifica della serie C perché Turris e Taranto non arrivano a fine campionato e falsano un intero girone. Facciamo giocare i play out alla Spal già fallita e adesso ripescheremo il Milan Futuro perché deve darci un altro milione di euro di iscrizione, oltre al milione che metterà l’Inter.

Abbiamo fatto le riunioni in Regione Lombardia per decantare il modello serie C senza vergogna dopo che abbiamo contato più morti tra le società che tifosi sugli spalti. Non siamo più credibili. O resettiamo tutto oppure da questo circo non ne usciremo mai più.