Alcaraz, batosta dopo Parigi: i fan tremano

Carlos Alcaraz batte Sinner in una finale epica al Roland Garros, ma al risveglio trova una sorpresa amara, fan increduli.

Ci sono vittorie che sembrano nascondere una beffa. A volte capita che un successo tanto atteso, magari inseguito per mesi, arrivi accompagnato da una sensazione strana. Un retrogusto quasi amaro.

Carlos Alcaraz sa esattamente di cosa stiamo parlando. Perché sì, alla fine ha vinto lui. Dopo cinque set di battaglia vera, in quella che è già diventata la finale più lunga della storia del Roland Garros, il tennista spagnolo ha piegato la resistenza titanica di Jannik Sinner e si è preso il trofeo sulla terra rossa di Parigi. Però qualcosa non quadra del tutto.

Alcaraz vittoria e beffa per lui

Mentre il campo dice Alcaraz, la classifica ATP racconta un’altra storia. Una storia che ha del paradossale, se si pensa alla logica apparentemente semplice dei risultati. Ma il tennis, come sappiamo, è uno sport che non perdona i calcoli sbagliati e si nutre di numeri, incastri, incroci temporali. Così, nonostante la sconfitta in finale, è Sinner ad uscire dal Roland Garros con un premio che vale tantissimo: il primo posto nel ranking mondiale non solo confermato, ma addirittura rafforzato.

A spiegare tutto è la matematica nuda e cruda dei punti ATP, che vengono assegnati in base al rendimento rispetto all’anno precedente. Ecco perché oggi, lunedì, con l’aggiornamento settimanale del ranking, Jannik Sinner si è svegliato con 10.880 punti, consolidando la vetta. Alcaraz, che l’anno scorso aveva già raggiunto la semifinale, ha difeso quasi tutti i suoi punti, ma non ha avuto lo stesso margine di guadagno. Così si ferma a 8.850, al secondo posto. In pratica, nonostante la vittoria sul campo, perde terreno nei confronti del rivale.

La cosa assume contorni ancora più particolari se si guarda alla qualità del match. Un confronto intenso, spettacolare, vissuto col fiato sospeso dal primo all’ultimo scambio. Nessuno ha regalato nulla, e se c’è una verità che esce da questa finale, è che Sinner e Alcaraz stanno spingendo il tennis verso una nuova era, fatta di tecnica, resistenza mentale e fisicità pura. Eppure, proprio per questo, la delusione per Carlos è difficile da mascherare. Vincere un torneo come il Roland Garros dovrebbe essere il coronamento di una rincorsa. Invece, stavolta, è un successo che non lo riporta in cima al mondo.

Sinner, dal canto suo, può guardare avanti con una consapevolezza in più. Sa di poter competere alla pari anche quando non porta a casa il titolo. E soprattutto, sa che la classifica lo premia, oggi più che mai. Alcaraz, invece, dovrà aspettare ancora. Non solo per tornare numero uno, ma anche per scrollarsi di dosso quella sensazione sospesa tra trionfo e frustrazione. Perché a volte, nel tennis, il punto decisivo arriva fuori dal campo.