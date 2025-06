Esclusiva SI, Il Milan sonda Svilar: la Roma alza l’offerta d’ingaggio

La Roma non ha intenzione di privarsi di Mile Svilar, portiere rivelazione dell’ultimo campionato. E Claudio Ranieri, alle prese con la proposta della FIGC, sta lavorando molto per mettere a posto i tasselli. Il Milan ci ha provato e ci sta provando, ma la Roma sa di non potersi permettere di perderlo, qualsiasi sostituto sarebbe un passo indietro. E così il club sta provando ad avvicinarsi ai 4 milioni di ingaggio chiesti dal suo entourage, ha aumentato la proposta iniziale e confida di chiudere presto la telenovela senza correre rischi. Ricordiamo che Svilar ha un contratto in scadenza tra poco più di due anni. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

