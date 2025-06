Nuovo aggiornamento di mercato fornito da Gianluigi Longari in vista del Mondiale per Club e di un Al-Hilal sempre più competitiva sul mercato dopo l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina.

“Al Hilal orientato a chiudere la sua sessione di trasferimento senza nuovi colpi in entrata per il Mondiale per Club. Anche il tema Angelino verrà ripreso eventualmente dopo la competizione in America”.