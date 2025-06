ESCLUSIVA SI Longari: “Kante-Al Hilal: il piano per il Mondiale per Club”

Aggiornamento di mercato fornito da Gianluigi Longari sul centrocampista della Nazionale Francese N’Golo Kante finito nel mirino dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi che giocherà il Mondiale per Club con il club saudita a caccia di un prestito per la competizione negli USA. “Al momento l’Al-Ittihad non ha ancora accettato la proposta dell’Al-Hilal per concedere il prestito di Kante. I contatti proseguono”.