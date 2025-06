Milan, una rivoluzione quasi totale

Una rivoluzione quasi totale, in casa Milan dopo l’arrivo di Tare in dirigenza e Allegri in panchina è iniziato ufficialmente il nuovo ciclo.

Milan, uscite e entrate

Salutato Reijnders, direzione Manchester City i rossoneri si preparano a salutare altre pedine chiave degli ultimi anni. Su tutti Theo Hernandez. Per il francese c’era un accordo con l’Al Hilal ma il terzino vorrebbe restare in Europa ed ecco che si profila un possibile ritorno a Madrid, sponda Atletico. Una partenza quella di Theo che potrebbe portare all’arrivo in rossonero di Zinchenko. Ex City ora all’Arsenal. Premier League che ha messo gli occhi su Maignan il portiere sembrava ad un passo dal Chelsea ma nelle ultime ore la trattativa è rallentata e rischia ora di saltare con il Milan che sta guardando anche in casa Juventus con Allegri che gradirebbe Perin in caso di partenza del francese. Chi potrebbe poi anche salutare è Yunus Musah per lui si profila un trasferimento al Napoli per circa 25 milioni di euro. Leao poi piace al Bayern Monaco ma per il Milan la valutazione è di circa 100 milioni. Non solo uscite i rossoneri infatti vogliono chiudere al più presto per Luka Modric per il quale mancao solo i dettagli. Piace poi Granit Xahka per il centrocampo e Dodo della Fiorentina per la fascia destra con i viola che al momento chiedono però una cifra proibitiva…