Pedullà: “Di Francesco-Stroppa, i rimbalzi tra Venezia e Cremonese”

Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sulla panchina del Venezia: “Confermato il nome di Stroppa di qualche giorno fa se dovesse lasciare la Cremonese. Ma il Venezia aspetta prima la risposta di Di Francesco (sondato da Cremonese e Lecce)”.

“Il Venezia aspetta una risposta di Eusebio Di Francesco, probabilmente entro questo weekend. Di Francesco ha un contratto, gli è stato proposto di restare ma ha qualche dubbio e bisogna aspettare. Di Francesco è stato sondato da Cremonese e Lecce (ma i salentini hanno altre piste, Nicola e non solo), se andasse via potrebbe essere sostituto proprio da Giovanni Stroppa che sarebbe un obiettivo Venezia per preparare il ritorno in Serie A. Ma la Cremonese non ha ancora deciso su Stroppa, tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni, all’interno di un rimbalzo tra due club”.