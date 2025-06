Pedullà: “Gilardino-Pisa, summit positivo. Gli aggiornamenti”

Ultimi aggiornamenti su Alberto Gilardino e il Pisa: “Ieri vi avevamo parlato di un contatto diretto tra Alberto Gilardino e il Pisa. C’è stato, i riscontri sono positivi. Non siamo ancora a una decisione definitiva, ma le possibilità sono buone. Gilardino è nella lista del Parma, fin qui senza un incontro, mentre il Pisa ha sondato qualche profilo straniero (van Bommel, come già raccontato, e Frick). Il club neo-promosso in Serie A, che ha liberato Pippo Inzaghi per il Palermo, scioglierà definitivamente le riserve nelle prossime ore: Gilardino è un nome caldo, ma serve l’ultimo placet. Il Pisa segue Sanabria per l’attacco, piace Zerbin come esterno offensivo”.