Silvio Baldini si sfoga dopo la promozione del Pescara in B: “Non sanno cos’è la maglia dell’Italia”

Il Pescara qualche giorno fa ha festeggiato il ritorno in Serie B dopo quattro anni di Purgatorio dopo una doppia sfida infinita contro la Ternana: un match dove sono serviti i calci di rigore e un super Plizzari per raggiungere Padova, Virtus Entella e Avellino in cadetteria. Al termine della sfida dell’Adriatico, l’allenatore dei biancazzurri, Silvio Baldini si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su Rai 2: “Avevo un po’ di pressione ma mi piaceva scherzare con il destino, parlavo dentro me stesso per vedere se il destino ci avrebbe tradito. Ma so cosa hanno fatto i ragazzi che facevano tre doppie sedute a settimana, ci deridevano, anche i procuratori, c’è troppa ipocrisia”.

Baldini attacca la Nazionale Italiana

L’allenatore non si è fermato qui soffermandosi anche sulla Nazionale italiana che ha perso il primo match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Norvegia per poi vincere quello successivo contro la Moldova: “Se l’Italia ha perso 3-0 contro la Norvegia il problema non è Spalletti, il problema è che creano una generazione di persone che non sanno più cos’è la bandiera italiana, cosa vuol dire indossare la maglia azzurra. La Nazionale vera è quella dell’82”. Poi aggiunge: “Non me ne frega, quelli sono stati eroi. Quello era il calcio, quelle erano persone. Se i nostri dirigenti non capiscono queste cose andranno sempre avanti i lestofanti”.

Salvini rincara la dose: apprezzamento nei confronti di Baldini

Tra i tanti che hanno commentato le parole del tecnico del Pescara, anche il vice premier Matteo Salvini che ha voluto dedicare un post sui propri canali social: “Parole in diretta, chiare e sincere, da parte di un uomo che ama il calcio, lo sport e l’Italia. E la nostalgia di un mondo del pallone che non c’è più. Bravo Silvio Baldini, che ne pensate?”