Zaniolo: “Ascoltato da Chiné, non ho compiuto atti aggressivi”

Tramite due storie sul proprio profilo Instagram, Nicolò Zaniolo ha voluto informare di essere stato ascoltato in Procura dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné, che desidera ringraziare per avergli dato modo di chiarire in modo che lui spera definitivo la propria posizione.

Zaniolo, le storie Instagram

Ecco le parole di Zaniolo:

