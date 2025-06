Bomba Verstappen: ritiro a fine stagione

Max Verstappen è uno straordinario fuoriclasse, e ogni volta fa molto parlare di sé: ecco per quale motivo in quest’occasione.

Max Verstappen è uno straordinario fuoriclasse. Quattro volte campione del mondo di Formula Uno, anche quest’anno è al vertice della classe regina del motorsport e ha ottenuto molti risultati sensazionali, nonostante una monoposto che non appare affatto all’altezza del suo talento e delle sue aspettative.

Al contrario di quel che possono utilizzare i due piloti della McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, tutti e due relativamente lontani in classifica generale dalla terza posizione occupata da Verstappen in questo momento.

In ogni caso, vedremo se a partire dalle prossime gare qualcosa potrà cambiare effettivamente. Intanto, stando ad alcune dichiarazioni davvero sorprendenti, pare che il campionissimo della Red Bull possa addirittura lasciare la F1 a fine stagione.

F1, Max Verstappen può lasciare a fine stagione: la dichiarazione è incredibile

Incredibilmente, Max Verstappen potrebbe lasciare la Formula 1 al termine della stagione 2025. A dirlo non siamo noi, ma Calum Nicholas, ex fidato meccanico della Red Bull, che ha affiancato il campione olandese fino al 2024. Durante una partita a golf sul canale YouTUbe di Lucas Stewart, l’uomo ha dato il via a molte congetture che stanno prendendo una certa direzione nelle ultime ore, grazie a una frase destinata assolutamente a fare discutere.

Ci riferiamo aquella legata al futuro di Max Verstappen non solo in Red Bull, ma anche in Formula Uno: “Penso che Max possa ancora vincere il campionato piloti quest’anno, e poi penso che si ritirerà”. In seguito gli è stato chiesto se avesse particolari informazioni a riguardo, ma Nicholas ha precisato di non sapere assolutamente niente a riguardo del futuro del fuoriclasse olandese. Anche se, considerando il modo in cui ha espresso una tale opinione, è difficile pensare che si possa trattare di una previsione vuota di qualsiasi tipo di significato.

Anche perché Verstappen ha detto in più di una occasione che potrebbe lasciare la Formula Uno decisamente prima dei 35 o dei 40 anni. Certo, se si ritirasse a fine 2025 sarebbe una news a dir poco clamorosa, perché in questo momento il quattro volte campione del mondo è all’apice massimo della sua carriera, come dimostrano anche alcuni risultati ottenuti di recente come le vittorie a Suzuka e a Imola. Vedremo se effettivamente ci sarà la possibilità di vederlo lontano dalla massima serie automobilistica o se, al contrario, potremo godere delle prestazioni di Super Max per molti anni ancora.