Clamoroso: ipotesi australiana per il match di Serie A tra Milan e Como

Il campionato italiano avrebbe ricevuto un richiesta per far giocare una gara di Serie A in Australia, a Perth. Un’opzione, rivelata in anteprima dal The Athletic: secondo il tabloid inglese potrebbe essere il match tra Milan e Como (match valido per la 24a giornata,) della prima settimana di febbraio 2026 a giocarsi in Oceania, tenendo in considerazione che il 6 febbraio San Siro ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, rendendo lo stadio non disponibile nel weekend in cui il Diavolo dovrebbe ospitare i lariani (7-8 febbraio).

Milan-Como in Australia: ipotesi suggestiva

Qualche settimana fa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, aveva aperto a questa possibilità, spiegando come qualche gara del massimo campionato italiano si sarebbe potuta svolgere lontano dallo Stivale e, non solo per quanto concerne la Supercoppa Italiana: “Per noi questo progetto è sicuramente un obiettivo; bisognerà anche avere il benestare della federazione locale per un evento del genere, ma noi ci crediamo e vogliamo essere i primi in Europa a farlo”.

Milan-Como: Allegri vs Fabregas

Dopo aver rifiutato la corte dell’Inter, Cesc Fabregas ha deciso di rimanere in sella al Como con il presidente dei lariani Mirwan Suwarso, che di fatto ha bloccato ogni tipo di trattativa con i nerazzurri che vedevano nello spagnolo il principale candidato per il post-Inzaghi con il club di Viale della Liberazione che ha deciso di virare su Cristian Chivu.

Discorso diverso invece per il Milan che dopo l’accoppiata portoghese formata da Fonseca e Conceicao e, con l’avvento del nuovo ds Igli Tare, ha puntato con decisione sul ritorno in rossonero di Max Allegri che ha l’obbligo di riportare il Diavolo dove merita dopo l’ultima stagione senza coppe europee e, con la sola Supercoppa Italiana conquistata a Riyad.