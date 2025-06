Di Natale torna in campo: ecco dove!

TOTÒ DI NATALE TORNA IN AZZURRO: IL BOMBER LEGGENDA GUIDERÀ L’ITALIA NELLE FINALI DI CALCIO A 8

Non è un sogno nostalgico, ma una straordinaria realtà. Antonio “Totò” Di Natale, uno dei simboli più amati e prolifici del calcio italiano, torna a indossare la maglia azzurra per guidare la Nazionale nelle finali della National League di calcio a 8, in programma il 20 e 21 giugno a Roma.

A 7 anni dal suo ritiro dal calcio professionistico, Di Natale risponde con entusiasmo alla chiamata della Confederazione Calcistica Italiana, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi. Il leggendario attaccante vestirà la maglia numero 10, indosserà la fascia di capitano e guiderà una selezione competitiva e ricca di talento.

Con un curriculum da autentica leggenda – 209 gol in Serie A, 450 presenze, due titoli di capocannoniere consecutivi e una carriera gloriosa in nazionale e tra Empoli e Udinese – Totò rappresenta un simbolo indelebile del calcio italiano: talento, umiltà e attaccamento alla maglia.

“Avere in campo un campione di questo livello in una manifestazione così importante – ha dichiarato il presidente della Confederazione Calcistica Italiana, Andrea Montemurro – è un onore assoluto per il nostro movimento. Totò incarna i valori che vogliamo trasmettere: spirito di squadra, passione e qualità. Siamo orgogliosi di accoglierlo in gruppo e siamo certi che saprà fare la differenza anche in questa nuova veste. La squadra è pronta e determinata a rappresentare l’Italia al massimo livello.”

Anche Di Natale, visibilmente emozionato, ha voluto esprimere il suo entusiasmo per il ritorno in campo con la maglia azzurra:

“Sono fiero di tornare a vestire i colori azzurri. Il calcio a 8 è una realtà viva, piena di energia e talento. Farò di tutto per contribuire con la mia esperienza a portare a casa un risultato importante.”

La Nazionale guidata da mister Daniele D’Orto – allenatore carismatico e protagonista di grandi successi– affronterà in semifinale la Francia, avversaria storica di grande tradizione. In caso di vittoria, l’Italia sfiderà la vincente tra Spagna e Romania, nell’atto finale di una competizione che promette spettacolo ed emozioni.

Ma non ci sarà solo Di Natale: insieme a lui scenderanno in campo anche due volti noti del calcio professionistico italiano – Antonio Floro Flores e Davide Moscardelli – a completare un reparto offensivo di grande impatto tecnico, esperienza e carisma.

La manifestazione sarà trasmessa in su Sportitalia, offrendo così a tutti i tifosi italiani la possibilità di vivere le emozioni delle finali e sostenere gli Azzurri in questa nuova, affascinante avventura internazionale.