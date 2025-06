Aggiornamento fornito da Michele Criscitiello, CEO di Sportitalia sul prossimo allenatore dell’Italia dopo l’esonero di Spalletti.

“Domani giorno chiave per Gattuso nuovo CT. Oggi 5 telefonate tra Buffon e Gattuso. Gigi spinge per la nomina di Rino. Gattuso, in questi giorni, non è in Italia ma nella sua casa di Marbella. Il contratto scadrebbe alla fine del Mondiale”.