Esclusiva SI, Svilar-Roma: altro vertice per il rinnovo

Il futuro di Svilar è sempre più giallorosso, come raccontato nei giorni scorsi, al netto di tutte le voci che lo vedono sempre più vicino al Milan. In realtà per il portiere, grande rivelazione dell’ultima stagione, la Roma non ha mollato di un centimetro e adesso sta lavorando per avvicinarsi con i bonus ai 4 milioni chiesti dal l’entourage. Probabile un nuovo vertice per mettere a posto la pratica.

Nel frattempo Mattia Perin, confermando quanto abbiamo raccontato nei mesi scorsi, ha deciso di trovare una nuova sistemazione, considera chiusa la sua avventura con la Juve, verranno valutate proposte dall’Italia e dall’estero. Capitolo Caprile: il Cagliari ha deciso da giorni di esercitare il diritto di riscatto con il Napoli per circa 8 milioni, si tratta solo di formalizzare. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

