Inter, Kolarov nuovo vice-Chivu: il ringraziamento della federazione serba

Con un comunicato sul proprio sito, la Federazione Serba, ha voluto ringraziate Aleksandar Kolarov dopo la su scelta di diventare il vice di Chivu all’Inter. Ecco il comunicato:

“La Federazione calcistica serba informa che l’allenatore della nazionale giovanile, Aleksandar Kolarov, ha accettato l’offerta di entrare a far parte dello staff tecnico dell’Inter, la celebre squadra italiana finalista della Champions League di quest’anno, come primo assistente allenatore.

Quando abbiamo promosso il leggendario giocatore della nazionale al ruolo di allenatore della nazionale Under 21, abbiamo espresso la nostra convinzione che questo fosse l’inizio di una grande carriera da allenatore. Nonostante il suo impegno in Federazione sia stato breve, Aleksandar ha dimostrato un alto livello di professionalità, dedizione ed entusiasmo nel lavorare con i giovani giocatori della nazionale.

Il suo passaggio a uno dei più grandi club europei è la prova che è un esperto in ascesa e un uomo che ha il potenziale per lasciare un segno profondo nella carriera di allenatore. Questa è anche una buona notizia per il calcio serbo, perché è molto importante avere i nostri esperti nei campionati più prestigiosi d’Europa.

Siamo orgogliosi che il nostro Sale abbia iniziato un nuovo capitolo della sua carriera nella sua Federazione e gli auguriamo tanta fortuna, vittorie e nuovi trofei con il club dove ha vinto il campionato italiano, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana da giocatore nel periodo dal 2020 al 2022“. Ha dichiarato il Segretario Generale della Federcalcio serba Branko Radujko.

In questa occasione è intervenuto anche Aleksandar Kolarov: “Ho accettato un’offerta improvvisa, ma per me molto significativa, di diventare il primo assistente allenatore dell’Inter, uno dei club più famosi d’Europa. Questa decisione non è stata facile, perché ho iniziato la mia carriera da allenatore con grande dedizione e orgoglio sulla panchina della nazionale giovanile serba.

Ringrazio la Federcalcio per la fiducia dimostrata, e in particolare il Segretario Generale Branko Radujko, che mi ha dato l’opportunità di muovere i primi passi da allenatore. Voglio anche esprimere la mia gratitudine a tutti i giocatori della nazionale giovanile: è stato un vero piacere lavorare con voi e credo che vi attenda un grande futuro.

Lascio con grande rispetto e gratitudine, ma anche con entusiasmo per le nuove sfide che mi attendono.”

La Federazione calcistica serba comunicherà presto al pubblico il nome del nuovo allenatore della giovane nazionale, con la quale nutriamo grandi ambizioni in vista del Campionato europeo del 2027, che si terrà nel nostro Paese.