Italia Under 21, parte oggi l’Europeo: “Ed è subito fondamentale

Si comincia. Staeera alle 21 l’Italia Under 21 debutta nel Campionato Europeo allo stadio Malatinsky di Trnava, in Slovacchia, contro la Romania. Un esordio subito carico di significato, come sottolinea il ct Carmine Nunziata in conferenza stampa: “Ed è subito fondamentale”. Accanto a lui, Tommaso Baldanzi, simbolo tecnico e motivazionale di una squadra che cerca il riscatto dopo anni difficili.

L’importanza dell’esordio e le condizioni del gruppo

“Di tornei ne ho fatti tanti e in un girone a 4 la prima partita conta tantissimo – spiega Nunziata –. Siamo pronti. Abbiamo fatto un ritiro di dieci giorni, abbiamo lavorato molto bene, facendo riposare chi ne aveva bisogno e ricondizionando chi ha giocato meno”. Il commissario tecnico non nasconde i problemi legati allo scarso impiego nei club: “Tanti hanno avuto poco spazio, e alla fine questo pesa. La condizione fisica è importante, ma la differenza la fanno la testa e le motivazioni”. Baldanzi rassicura: “La fatica passa in secondo piano, volevamo tutti essere qua, tutti hanno dato il massimo per esserci”.

Tra assenze pesanti e sfide impegnative

Questa spedizione Under 21 è costruita su una base solida: 12 giocatori hanno raggiunto la finale Mondiale Under 20 nel 2023, altri quattro hanno vinto l’Europeo Under 19 lo stesso anno. Ma il cammino dell’Under 21 nelle ultime edizioni non è stato brillante. “A questo livello si incontrano ragazzi che giocano in Champions – sottolinea Nunziata –. I nostri hanno meno esperienza”. Mancherà Pio Esposito, bomber delle qualificazioni: “Era un punto di riferimento, dovremo fare altro con altri giocatori”. Occhio alla Romania: “Squadra compatta, fisica, con un grande attaccante, Munteanu. Bisognerà stare attenti”.