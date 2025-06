Juventus, il nuovo corso riparte da Comolli

Il nuovo corso della Juventus riparte dall’immediatezza di Damien Comolli, dalle sue parole chiare e ben assestate per presentarsi al pubblico bianconero. Tanti temi toccati, con precisione e sintesi, con lucidità e coerenza.

Juventus, Tudor resta: testa al mercato

Innanzitutto la conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juve per il Mondiale per Club e per la prossima stagione e infine la presentazione delle figure chiave su cui costruire il progetto, a cui ora manca un volto. Un direttore sportivo e un direttore tecnico, ruoli che risponderanno direttamente a lui e a Giorgio Chiellini, suo fedele bianconerissimo braccio destro, che però – come lo stesso Comolli ha ricordato – non si occuperà di mercato.

Le scelte su cessioni e arrivi saranno tutte in mano al nuovo ds, che va però trovato in fretta perché tra il Mondiale per Club e l’inizio della prossima stagione il passo è breve e occorre per forza di cose accelerare i tempi. Il mercato sarà una conseguenza di tutto questo. Intanto nelle scorse ore la Juventus ha confermato ufficialmente che Randal Kolo Muani e Francisco Conceição saranno agli ordini di Igor Tudor per il Mondiale per Club, dopo il quale gli uomini di Comolli, una volta scelti, scaleranno le marce verso un’altra stagione che come la precedente dovrà profumare di riscatto.